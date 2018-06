Lega, secessione Alto Adige no è priorità

(ANSA) - BOLZANO, 5 GIU - "Storicamente siamo a favore del federalismo, per un'autonomia sempre più forte per tutte le regioni italiane ed in particolare per la nostra provincia". Lo afferma il commissario della Lega altoatesina, Massimo Bessone, in riferimento allo studio dei Freiheitlichen sulla fattibilità di un 'Freistaat', stato libero, dell'Alto Adige.

Come ha ricordato ieri la consigliera provinciale dei Freiheitlichen Ulli Mair, nel 2014 la Lega Nord si era espressa a favore della fondazione di uno Stato libero dell'Alto Adige nell'ambito di un accordo elettorale dei due partiti per le europee. "Ci batteremo sempre per la tutela dei tre gruppi linguistici, la loro cultura, i loro usi e costumi, la loro lingua, ma la secessione non è una nostra priorità", sottolinea Bessone, interpellato dall'ANSA.