'In City Golf' Trento al via con lancio spettacolare

(ANSA) - TRENTO, 5 GIU - Presentata oggi al Muse di Trento 'In City Golf presented by Engel & Völkers', manifestazione di golf in programma il 21 e il 22 settembre a Trento.

Alla presentazione ha partecipato la golfista professionista Giulia Sergas che ha effettuato un colpo spettacolare lanciando una pallina dalla terrazza del Muse all'interno del portellone aperto di un elicottero in volo e facendola poi atterrare nei pressi della buca del green sottostante.

Kurt Anrather, ideatore dell'iniziativa che si terrà in centro città, ha detto che "In City Golf" è un evento a 18 buche, che prevede green sintetici e 72 giocatori invitati dagli sponsor partner della manifestazione. "A settembre 2009 ho sognato di giocare a golf in centro città, e da quel sogno l'evento è passato da Verona, Monaco, Berlino, Expo Milano, Firenze, Vienna e molte altre location. A settembre toccherà così alla città trentina mettersi in mostra, grazie anche alla partnership con APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi".