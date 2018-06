Conte, salvaguarderemo Autonomie

(ANSA) - ROMA, 5 GIU - "Ci adopereremo per salvaguardare le Regioni ad autonomia speciale, del Nord e del Sud del Paese, nella convinzione che la prossimità, la sussidiarietà e la responsabilità, ove localmente concentrate, possano contribuire a migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel discorso per la fiducia in Senato.