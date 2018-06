Carabinieri: Trentino, in un anno -9,2% reati e -5,2% furti

(ANSA) - TRENTO, 5 GIU - Negli ultimi 12 mesi, in Trentino, i reati sono calati del 9.23%, passando da 16.272 a 14.768, per 80,7% dei quali ha proceduto l'Arma dei Carabinieri. I furti sono ulteriormente scesi di circa il 5,27%, passando da 6.370 a 6.034. Lo ha reso noto il comandante provinciale dei carabinieri, Luca Volpi, intervenuto a Trento alla cerimonia per il 204/o anniversario di fondazione dell'Arma.

"Non lo dico certo con atteggiamento trionfalistico - ha detto il colonnello Volpi - ma solo per sottolineare l'attenzione posta dai carabinieri nel contrasto a questo odioso delitto e come punto di partenza per continuare ad aggredire il fenomeno con sempre maggiore intensità". Sulla violenza di genere, il col. Volpi ha detto che "se da un lato sono aumentate le denunce e le proposte di ammonimento, questo è dovuto principalmente al fatto che le donne, anche quelle straniere e di diversa cultura, si rivolgono maggiormente e con più fiducia di più alle forze dell'ordine".