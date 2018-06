Lavoro: +17% nei primi tre mesi del 2018 in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 4 GIU - Continua, e anzi si rafforza, la crescita della domanda di lavoro delle imprese trentine. Lo ha riferito il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento e assessore al lavoro, Alessandro Olivi, nella consueta conferenza stampa che segue la riunione della giunta. Nei primi tre mesi del 2018 il saldo, quale differenza tra assunzioni e cessazioni, vede le prime superare le seconde per 231 unità. Ciò nonostante nei primi tre mesi dell'anno il saldo, a causa delle cessazioni nei pubblici esercizi per l'attività turistica stagionale che volge al termine, sia quasi sempre negativo. Nei primi tre mesi del 2017, ad esempio, le cessazioni prevalevano sulle assunzioni per 3.302 unità.

"Sono dati importanti - sottolinea Olivi - che ci convincono a spingere ancora di più sulle politiche per una crescita economica socialmente inclusiva. Sappiamo bene che la priorità ora è agire sulla qualità del lavoro". (ANSA).