Governo, Svp valuta astensione

(ANSA) - BOLZANO, 4 GIU - La Svp sta valutando di astenersi alla Camera durante il voto di fiducia per il governo Conte in attesa di un chiaro posizionamento pro autonomia del nuovo esecutivo. "La Lega Nord - ha detto il capogruppo Manfred Schullian all'ANSA - ha da sempre una forte vocazione federalista, auspichiamo però un chiaro riferimento a favore delle autonomie speciali nel programma di governo, visto che nel contratto di Lega e M5s non ce n'è traccia".