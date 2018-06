Donna incinta soffoca per cibo, gravi lei e il bimbo

(ANSA) - TRENTO, 4 GIU - Si è sentita male per un boccone di cibo andato di traverso. Non riusciva più a respirare. Si tratta, come riporta il quotidiano 'Trentino', di una donna di 28 anni, ricoverata ora in rianimazione così come il suo bambino, fatto nascere prematuro, a 28 settimane.

È accaduto sabato sera a Trento e il marito l'ha immediatamente soccorsa, ma sembrava impossibile farla tornare a respirare. Ha chiamato quindi soccorsi e i sanitari hanno praticato le manovre del caso, però non hanno funzionato, così l'hanno portata all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove il piccolo è stato fatto nascere con un cesareo d'urgenza.