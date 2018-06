Dolomiti Pride: 9 giugno a Trento, 100 incontri preparatori

(ANSA) - TRENTO, 4 GIU - La giornata del Dolomiti Pride del 9 giugno, a Trento, si aprirà alle 11, con una visita guidata 'rainbow' nel centro di Trento. Alle 15 è in programma il ritrovo in piazza Dante, per la partenza della parata che attraverserà la città. L'arrivo del corteo al parco Fratelli Michelin (zona Le Albere) è previsto per le 18, dove si terrà una grande festa con artisti, musica dal vivo, discorsi ufficiali e testimonianze. Gli appuntamenti della giornata sono stati presentati in una conferenza stampa in Comune a Trento, presente l'assessore Andrea Robol. "Ci sarò dall'inizio della parata - ha spiegato - e al termine, a Le Albere, ci raggiungerà anche il sindaco. È un assessorato alle pari opportunità e questo appuntamento è frutto di un discorso che viene da lontano".

Al Dolomiti Pride, che arriverà dopo cento incontri preparatori, oltre al Comune di Trento, hanno dato il loro patrocinio, tra gli altri, anche i Comuni di Bolzano e di Merano, la Provincia autonoma di Bolzano, l'Università di Trento. (ANSA).