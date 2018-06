Brennero, braccio ferro Berlino-Vienna

(ANSA) - BOLZANO, 4 GIU - Braccio di ferro tra Berlino e Vienna in vista del vertice trilaterale sul traffico pesante lungo l'asse del Brennero, in programma il 12 giugno a Bolzano.

La Germania si oppone, infatti, con forza al 'numero chiuso' per i tir nelle giornate di bollino nero sull'autostrada dell'Inntal in Austria.

Il provvedimento viene invece difeso dal governatore tirolese Günther Platter: "La Germania - dice alla Tiroler Tageszeitung - deve prendere atto del fatto che misure per lo spostamento del traffico pesante su rotaia sono ormai improcrastinabili. Non è del tutto logico opporsi a limitazioni in giornate critiche e allo stesso tempo causare permanente code con i controlli di frontiera".

Nei primi mesi del 2018 il numero di tir al Brennero è cresciuto del 13%. Molto - scrive il giornale - dipenderà dal posizionamento del neo ministro italiano Danilo Toninelli.

L'Austria auspica, appunto, che Toninelli confermerà a Bolzano l'orientamento del suo predecessore Graziano Delrio.