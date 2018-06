Anziano muore schiacciato dal proprio trattore

(ANSA) - TRENTO, 4 GIU - Muore nel garage di casa travolto dal proprio trattore: è successo oggi a Marco di Rovereto. La vittima è un uomo di 88 anni.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, l'uomo, dopo aver messo in moto il mezzo agricolo e fermatosi sulla rampa del garage, è sceso. Il trattore, per cause da accertare, però si è mosso travolgendolo. Vano l'intervento dei soccorritori giunti con l'ambulanza e con l'elicottero: l'uomo è deceduto in seguito ai gravi traumi riportati. I rilievi sono stati condotti dalla polizia.