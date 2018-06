Governo: Fraccaro, favorire ampie forme di decentramento

(ANSA) - TRENTO, 3 GIU - "L'autonomia è espressamente tutelata, non solo con la volontà di rafforzare gli statuti speciali, ma anche con l'obiettivo di accogliere le istanze di autonomia espresse dalle Regioni". Così il ministro per i rapporti con il parlamento e la democrazia diretta, Riccardo Fraccaro, risponde sul quotidiano locale 'Corriere del Trentino' a proposito di autonomie speciali e nuove richieste di autonomia.

"Vogliamo favorire le più ampie forme di decentramento per offrire ai territori un governo di prossimità e ai cittadini la possibilità di incidere in maniera più immediata".