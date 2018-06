Festival economia: Boeri, presenza anche online e streaming

(ANSA) - TRENTO, 3 GIU - "I dati su questa edizione del festival dicono che questa manifestazione va molto al di là della presenza nelle sale. Ieri erano già state contate milioni di visite sul sito e che c'è stato un incremento per le dirette streaming". Così Tito Boeri, direttore scientifico del festival dell'economia a Trento, ha chiuso l'edizione 2018.

"Ho ricevuto delle critiche - ha aggiunto - sul fatto che quest'anno ci fossero pochi politici a intervenire. Al di là del fatto che è stato in un periodo di passaggio tra due governi, mi auguro che i politici vengano anche per ascoltare".

"Tutti mi chiedono se il Festival ci sarà anche il prossimo anno - è intervenuto il governatore del Trentino, Ugo Rossi - ma sapete che a ottobre ci sono le elezioni. In ogni caso per quanto mi riguarda dico di sì e anche che spero di essere ancora io a contribuire all'organizzazione".