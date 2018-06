Festival economia: 104 eventi con 218 relatori in 4 giorni

(ANSA) - TRENTO, 3 GIU - Esperti provenienti anche dalle più prestigiose università del mondo, per un totale di 218 relatori e 69 moderatori che hanno animato 104 eventi del programma. Sono state 94 le dirette web, di cui 25 in lingua inglese, grazie alle quali è stato possibile seguire il Festival in tutto il mondo. Sono alcuni dei numeri che tracciano un primo bilancio dell'edizione 2018 del Festival dell'economia a Trento, iniziato il 31 maggio e concluso in serata per la sua 13/a edizione.

Ad oggi erano oltre 4 milioni le connessioni al sito del Festival, 2TByte il traffico dal sito, oltre 50.000 le connessioni alle dirette streaming. Presenti 334 tra giornalisti, operatori e fotografi accreditati dall'ufficio stampa della Provincia in rappresentanza di 146 testate giornalistiche, di questi 287 presenti in questi giorni a Trento. Sono stati 833 gli iscritti alla newsletter del Festival, 115 i comunicati stampa. Tutti gli eventi sono stati fotografati e comunicati in tempo reale attraverso i social.

(ANSA).