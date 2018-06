Turista disperso trovato morto nel rio

(ANSA) - BOLZANO, 2 JUN - Trovato morto nel rio Fleres, in Alta Valle Isarco, in Alto Adige, un turista tedesco, Moritz Munch, di 62 anni, disperso dalle prime ore di stamani. La famiglia dell'uomo, che alloggia in un residence in Val di Fleres, ha lanciato l'allarme non avendolo visto dopo una passeggiata mattutina.

I soccorritori hanno trovato il turista ormai esamine nel rio che in questi giorni è in piena per lo scioglimento dei ghiacci.

Sul posto sono intervenuti oltre al soccorso acquatico e il soccorso alpino anche i Carabinieri per i rilievi.