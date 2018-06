Traffico: bollino nero e rosso su A22 in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 2 GIU - Previsioni da bollino nero e rosso, cioè traffico critico e intenso) oggi e domani per l'autostrada A22 del Brennero in Trentino Alto Adige, per le giornate della Festa della Repubblica oggi e del Corpus Domini domani, che coincide con la conclusione di un periodo di vacanza in Germania.

Per oggi il bollino nero è per la mattina in direzione nord, quello rosso per il pomeriggio, nella stessa direzione. In direzione sud invece le previsioni sono da bollino rosso per la mattina e giallo al pomeriggio. Domani sarà ancora la mattina la parte più critica della giornata, sempre in direzione nord.

