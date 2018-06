Ortler bike marathon premia Süss

(ANSA) - BOLZANO, 2 GIU - A Glorenza, in Val Venosta, si è disputata la quarta edizione della Ortler Bike Marathon, lungo i percorsi marathon di 86 km e 2620 metri di dislivello e classic di 51 km e 1.600 metri di dislivello, fra l'Abbazia di Monte Maria, il maniero di Castel Coira ed il campanile sommerso del Lago di Resia. Un sontuoso finale ha premiato in volata il campione italiano Juri Ragnoli (3:34:43), capace di mettersi alle spalle l'altro bresciano Daniele Mensi (3:34:50), mentre in terza posizione ha chiuso lo svizzero Urs Huber (3:37:04).

Al femminile l'ex campionessa del mondo Esther Süss (4:17:44) si ripete dopo il successo dello scorso anno, davanti a Rebecca Robisch (4:27:52) e Janine Schneider (4:35:26). Nell'itinerario classic trionfi per l'altoatesino Klaus Fontana (2:01:10) su Johannes Schweiggl (2:02:50) e Tiziano Carraro (2:03:01), mentre fra le donne applausi per Michèle Wittlin (2:23:18) davanti a Eva Maria Gatscher (2:23:43) e Tanja Blickenstorfer (2:33:12).