Nuovi programmi e per il Centro Ocse di Trento

(ANSA) - TRENTO, 2 GIU - Una nuova visione programmatica per il Centro Ocse di Trento e il lancio del Laboratorio sulla produttività territoriale (Spatial Productivity Lab) del Centro.

Sono le novità nell'ambito di un lavoro più ampio dell'Ocse a Trento e del suo Centro per l'Imprenditorialità, pmi, Regioni e Città sulla produttività. Il Centro di Trento si specializzerà e contribuirà a sviluppare l'analisi dell'Ocse sul concetto di produttività territoriale, osservando in quale misura la produttività aggregata dipende dalle economie di agglomerazione generate nelle città e dai meccanismi di ripresa della produttività regionale.

Li hanno presentati il presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, la vicesegretaria generale dell'Ocse, Mari Kiviniemi, il consigliere Speciale, Centro per l'Imprenditorialità, pmi, Regioni e Città dell'Ocse Joaquim Oliveira Martins e la responsabile del Centro Ocse di Trento Alessandra Proto.