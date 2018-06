Due baritoni orientali vincono il 25/o Concorso Zandonai

(ANSA) - TRENTO, 2 GIU - Il baritono cinese Hao Tian e il baritono coreano Kim Jungmin sono i vincitori ex-aequo della 25/a edizione del Concorso internazionale per giovani cantanti lirici 'Riccardo Zandonai' svoltosi a Riva del Garda.

Il premio Zandonai è stato attribuito ex-aequo al tenore Hyokun Ha, dalla Corea, e al basso cinese Yongheng Dong. Il premio "Con Verdi nel mondo", donato dalla Sinapsi Opera Orchestra, è andato invece al soprano italiano Francesca Manzo.

Al baritono Hao Tian, vincitore del primo premio, va anche il premio speciale Tiroler Festspiele Erl.

I cantanti in gara sono stati 207 provenienti da 29 paesi.

"Il concorso - afferma Mietta Sighele, direttrice artistica dello Zandonai - è un trampolino di lancio importante per i giovani cantanti poiché non è solo un'importantissima vetrina ma offre anche la possibilità di vincere premi in denaro e, ancor di più, contratti e dunque delle vere e proprie opportunità di carriera".