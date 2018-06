Droga: dj arrestato in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 2 GIU - Un dj aveva pastiglie di ecstasy e della metanfetamina nelle valigie della sua attrezzatura, nascoste tra del cibo per cani. Lo hanno scoperto i carabinieri di Cles al termine di un evento musicale sui laghi di Coredo, in Trentino, che ha visto la presenza di centinaia di giovani fino a tarda notte.

L'uomo, 49 anni, residente a Bologna, è stato arrestato dai militari dell'aliquota radiomobile e quattro giovani sono stati segnalati durante la serata per consumo di hashish. (ANSA).