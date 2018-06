Col.Paolucci, convinto padre a rientrare

(ANSA) - BOLZANO, 2 GIU - "Dal momento della sottrazione dei due bambini non si è mai interrotta la nostra attività, in collaborazione con l'ambasciata italiana a Tunisi, il ministero degli esteri e l'Interpol. Dobbiamo esprimere tutto il nostro ringraziamento a queste istituzioni con cui vi è stata una collaborazione piena". Lo ha detto il colonnello Stefano Paolucci, comandante dei Carabinieri della provincia di Bolzano, al margine dell'Alzabandiera per la festa della Repubblica in piazza Walther a Bolzano. I carabinieri di Bolzano avevano riconsegnato ieri sera alla madre bolzanina i due bimbi di 4 e 2 anni, sottratti ad aprile dal padre e portati in Tunisia. "Siamo riusciti - dice - a convincere il padre a rientrare in Italia, dopo aver studiato molto come parlare e cosa dire, in questa azione affiancati dai nostri negoziatori che hanno lavorato sulla personalità dell'uomo e sulle sue caratteristiche. Abbiamo affiancato la madre in questo periodo pronti a cogliere la prima favorevole occasione per arrivare al risultato".