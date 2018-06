2 Giugno: Rossi, importante impegnarsi a smorzare i toni

(ANSA) - TRENTO, 2 GIU - "Abbiamo vissuto settimane molto particolari anche per la nostra Repubblica. Giorni di tensione.

Per questo credo che oggi sia importante, celebrando la Festa della Repubblica, essere tutti impegnati, con grande senso di responsabilità, a smorzare i toni. L'auspicio, quindi, è che questo giorno possa riportare serenità e coesione". Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Ugo Rossi, ha onorato, con autorità politiche e militari, la Festa della Repubblica, nel corso della cerimonia che si è tenuta questa mattina in piazza Duomo a Trento.

Il presidente Rossi, aveva accanto a sé, tra gli altri, il Commissario del Governo Pasquale Gioffrè e il sindaco di Trento, Alessandro Andreatta. Al termine della cerimonia di piazza, il presidente ha preso parte, al Commissariato del Governo, alla Cerimonia delle onorificenza al merito della Repubblica italiana. (ANSA).