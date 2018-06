2 Giugno: Camusso (Cgil),applicare Costituzione primo dovere

(ANSA) - TRENTO, 2 GIU - "Io penso che sia importante, noi lo facciamo con tante associazioni oggi pomeriggio a Bologna, ricordarsi che applicare la Costituzione è il primo dovere di tutti". Così la segretaria della Cgil, Susanna Camusso, a proposito della Festa della Repubblica, parlando a Trento, a margine di un intervento al Festival dell'economia. "Il 2 giugno - ha proseguito Camusso - non è solo fondamentale perché è l'anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione italiana, ma perché forse proprio oggi e in questo periodo, c'è bisogno di ricordare che la Costituzione è ciò che permette a questo Paese di sentirsi rappresentato e di tradursi in istituzioni che vanno rispettate, alle forme della democrazia, e quindi dell'equilibrio dei poteri".