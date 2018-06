2 Giugno: Andreatta, ribadire fiducia nella Costituzione

(ANSA) - TRENTO, 2 GIU - "Poche volte, nei decenni scorsi, il compleanno della nostra Repubblica è stato festeggiato in un clima politico così conflittuale". Così il sindaco di Trento, Alessandro Andreatta, ha aperto il suo discorso nella cerimonia per il 72/o anniversario della fondazione della Repubblica, in piazza Duomo.

"Non che le divergenze, anche aspre - ha proseguito - siano una novità, non è questo che intendo. La novità che preoccupa molti di noi è semmai il venir meno della condivisione del vocabolario democratico, scritto oltre 70 anni fa dai padri costituenti, e dunque la crescente incomunicabilità tra le forze politiche, sempre più autoreferenziali, sempre più incapaci di guardare all'interesse generale del Paese, di trovare convergenze in nome di un obiettivo più grande di quello elettorale".

"Quest'anno allora - ha aggiunto - l'anniversario della nostra Repubblica assume un significato particolare. Se siamo qui a festeggiare, è per ribadire la nostra fiducia nella Carta costituzionale". (ANSA).