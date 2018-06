Più controlli Vienna-Berlino al Brennero

(ANSA) - BOLZANO, 1 GIU - Al Brennero da tempo operano pattuglie trilaterali, composte da agenti italiani, austriaci e tedeschi, per fare fronte al fenomeno della migrazione clandestina. Ora Vienna e Berlino hanno annunciato un rafforzamento dei loro interventi, non solo al Brennero ma anche al confine tra l'Austria e la Germania. In Baviera, oltre agli agenti austriaci e federali tedeschi, parteciperà ai controlli anche la polizia bavarese.

Come spiega il portavoce della polizia federale tedesca a Monaco, Thomas Borowik, i controlli riguarderanno soprattutto i treni merci per impedire che i migranti tentino "questo pericoloso modo di ingresso illegale" in Germania. I numeri sono comunque in calo. Nel 2017 sono infatti stati intercettati 14.600 migranti sul confine tra Austria e Germania, mentre nei primi quattro mesi del 2018 solo 3.800.