Domani amichevole Austria-Germania

(ANSA) - BOLZANO, 1 GIU - Intermezzo austriaco domani per la nazionale tedesca durante il ritiro premondiale ad Appiano, in Alto Adige. Domani sera, alle ore 18, a Klagenfurt la Germania incontrerà l'Austria per un'amichevole. Dopo una lunga pausa causa infortunio con ogni probabilità tornerà a giocare Manuel Neuer. "Se tutto andrà bene sarà in campo dall'inizio", ha annunciato il ct Joachim Loew. Resteranno invece ad Appiano alti quattro giocatori importanti della Germania, Toni Kroos, Jerome Boateng, Mats Hummels e Thomas Mueller.

Domenica pomeriggio è invece prevista una vista lampo della cancelliera Angela Merkel ad Appiano. L'albergo, che ospita la nazionale tedesca, sarà off limits per la stampa, si è appreso.