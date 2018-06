Crollo mura a Castel Drena, nessun ferito

(ANSA) - TRENTO, 1 GIU - Momenti di paura oggi al castello di Drena, in Trentino, per il crollo di una parte delle antiche mura di cinta. Secondo le prime ricostruzioni, circa 200 metri quadrati di pietre sono rotolate verso l'esterno del maniero.

Nessuna persona è rimasta ferita. Ancora da quantificare i danni che comunque appiaono ingenti.

Edificio di origine medievale, Castel Drena, situato nell'omonimo comune, nel 1703 fu distrutto, come altri della zona, dal generale Vendome quando invase in Trentino durante la guerra di successione spagnola. In anni recenti la Provincia di Trento lo ha restaurato completamente, senza però una ricostruzione totale. Attualmente è visitabile ed è sede di un museo archeologico.