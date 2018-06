Cottarelli, unica spesa da non tagliare scuola pubblica

(ANSA) - TRENTO, 1 GIU - "L'unica spesa assolutamente da non tagliare è quella della pubblica istruzione, le disuguaglianze che pesano di più sono quelle ai punti di partenza. Se uno è più bravo deve avere successo maggiore ma punto di partenza deve essere uguale per tutti". Così l'ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli a Trento, sottolineando che "la pubblica istruzione" è la ricetta anche "perché il Sud cresca più rapidamente". Gli studenti di "elementari, medie e superiori non si spostano, se la scuola pubblica funziona male non si costruisce capitale umano". L'economista, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, ha prensentato al Festival dell'Economia anche il suo libro 'I sette peccati capitali dell'economia italiana'. (ANSA).