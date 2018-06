Bimbi rapiti riconsegnati a madre

(ANSA) - BOLZANO, 1 GIU - I carabinieri di Bolzano hanno riconsegnato alla madre bolzanina Rosa Mezzina i due bimbi, Yassine e Yasmine, di 4 e 2 anni, sottratti ad aprile dal padre e portato in Tunisia. L'operazione ha avuto luogo a Genova in collaborazione del ministero degli Esteri con l'Interpol. Non sono stati resi noti i dettagli. I bimbi sono stati presi in consegna da due donne carabiniere della compagnia di Bolzano e sono stati portati presso una stazione Cc di Genova, dove hanno potuto riabbracciare madre e nonni. Stanno bene e presto torneranno a casa scortati dai Cc del capoluogo altoatesino.