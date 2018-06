Bimbi rapiti da padre, Farnesina ha seguito caso dall'inizio

(ANSA) - ROMA, 1 GIU - La vicenda dei piccoli Yasmine e Yassine Methenni - condotti in Tunisia dal padre, cittadino tunisino, senza il consenso materno ed ora rientrati in Italia - si è conclusa felicemente grazie all'opera della Farnesina che, lavorando con l'Ambasciata d'Italia a Tunisi e le autorità tunisine, ha seguito fin dall'inizio il caso con la massima attenzione, prestando ogni possibile assistenza alla madre dei bambini. Così la Farnesina in una nota.

