Basket: Aquila Trento va in finale scudetto

(ANSA) - TRENTO, 1 GIU - "Un applauso ai miei giocatori che sono stati fantastici". Così l'allenatore dell'Aquila Basket Trento, Maurizio Buscaglia, dopo la vittoria di ieri sera per 84-76 di gara 4 contro Venezia di semifinale, che porta così la Dolomiti Energia in finale.

"Il commento alla partita - ha aggiunto - è anche un commento alla serie: Venezia è sempre stata molto solida, questa sera benché fossimo sempre attaccati alla partita hanno controllato il gioco durante tutto il primo tempo. Però siamo stati compatti, non ci siamo mai disuniti: abbiamo avuto diversi leader emotivi e tecnici in momenti diversi della partita e della serie. In questa gara-4 dopo l'intervallo siamo entrati in campo in maniera diversa, abbiamo fatto ciò che ci serviva e ciò che è servito durante tutta la serie. Voglio fare i complimenti - ha concluso - a Walter De Raffaele e alla sua squadra per la solidità e per la continuità che hanno avuto per tutto l'anno, è stata una serie di grande equilibrio che ha un vincitore ma nessun perdente". (ANSA).