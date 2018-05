Turismo, inverno record in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAG - L'Istituto provinciale di statistica Astat comunica che nella stagione invernale 2017-2018, ovvero nel periodo compreso tra il mese di novembre dello scorso anno e aprile 2018, gli arrivi di turisti in Alto Adige hanno toccato quota 3 milioni, superando del 6% il valore della stagione precedente. In crescita del 6,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente anche le presenze, che hanno raggiunto quota 12,5 milioni. Lo sviluppo positivo del turismo nella stagione invernale 2017-2018 è sostenuto in modo determinante dalle presenze relative ai mercati principali di Germania (5,2 milioni di presenze) e Italia (4,2 milioni). In allegato lo studio completo dell'Astat.