Traffico: A22, rischio code da domani al 4 giugno

(ANSA) - TRENTO, 31 MAG - Venerdì 1 e lunedì 4 giugno saranno giornate a rischio code lungo l'Autostrada del Brennero in coincidenza con la festa del Corpus Domini. Di nuovo si incrociano, oltre al fisiologico aumento del traffico dovuti alla festività, i divieti in vigore per i mezzi pesanti applicati in Italia e in Austria, segnala l'A22.

Oltre al fine settimana del 2 e 3 giugno, infatti, anche domani e lunedì 4 potrebbero esserci rallentamenti dovuti alla ripresa degli spostamenti da parte dei mezzi pesanti. Oggi, in Austria, dalle ore 0 alle ore 22, sarà impossibile circolare per tutti i mezzi pesanti dedicati al trasporto di cose e di peso superiore alle 7,5 t. Nello stesso giorno e nelle stesse ore le stesse categorie non potranno mettersi in strada nemmeno sull'A22 in carreggiata nord nel tratto tra la barriera di Vipiteno e il confine di Stato, con soste forzate all'autoparco Sadobre e nelle altre aree di sosta lungo l'autostrada.