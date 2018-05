Musei: video di Stefano Cagol su Museion Bolzano

(ANSA) - TRENTO, 31 MAG - Il video 'Evoke Provoke (the border)' dell'artista trentino Stefano Cagol, che riflette sulle conseguenze delle azioni dell'uomo sull'ambiente attraverso iconiche azioni con fuoco e segnalatori nel gelo artico, viene presentato a giugno sulla facciata mediale di Museion.

Il video di Cagol viene proiettato nell'ambito del progetto 'I love Media Façade!' in occasione di '#10YearsOn', le celebrazioni dei dieci anni del nuovo Museion, che hanno visto l'opera di Cagol vincitrice di una votazione online tra la selezione di sei delle opere video proposte negli ultimi anni, oltre che di Cagol, di Yuri Ancarani, Isola & Norzi, Sissa Micheli, Studio Mut e Brigitte Mahlknecht.

Il video sarà proiettato sulla facciata per tutto il mese di giugno ogni martedì e giovedì sera dopo il tramonto dalle 22 e 23.30. La prima proiezione è prevista la sera del 5 giugno e le successive il 7, 12, 14, 19, 21, 26, 28. (ANSA).