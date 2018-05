Incidenti stradali: A22, un morto e 9 feriti ad Affi

(ANSA) - TRENTO, 31 MAG - Un morto e nove feriti questa mattina sull'Autostrada del Brennero per un incidente avvenuto poco prima delle 11 in direzione sud tra i caselli di Ala-Avio e Affi. Coinvolti alcuni mezzi. Sul posto quattro ambulanze e due elicotteri. La carreggiata è stata chiusa per consentire i soccorsi e i rilievi della Polizia stradale. Otto i km di coda che si sono formati. Chiusa l'entrata al casello di Rovereto Sud.