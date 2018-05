Droga: arresti e denunce a Trento

(ANSA) - TRENTO, 31 MAG - Tre persone arrestate, eseguiti altri tre ordini di carcerazione, espulsi un tunisino e un senegalese, denunciate a piede libero quattro persone e controllate un centinaio, nell'ambito dei servizi di contrasto allo spaccio di stupefacenti: sono i risultati dei controlli disposti dal questore di Trento nella giornata di ieri, in centro e nei parchi pubblici.

"In concomitanza all'impegno nel seguire i canali di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti - evidenzia il questore, Massimo D'Ambrosio - resta fermo il controllo costante del crimine diffuso, finalizzato all'incremento della percezione della sicurezza".

Gli arresti e le denunce eseguiti ieri sono stati effettuati dalla polizia per reati legati allo spaccio di stupefacenti e all'immigrazione clandestina. Tra le esecuzioni di ordini di carcerazione uno ha riguardato uno straniero di 38 anni, che deve scontare due anni e due mesi di carcere per una serie di reati contro il patrimonio e per la violazione della legge sugli stupefacenti. (ANSA).