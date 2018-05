Corsa City Trail intorno a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAG - La città di Bolzano è incastonata da tre passeggiate panoramiche - Sant'Osvaldo, Guncina e Virgolo - che ogni giorno vengono percorsi da numerosi podisti durante i loro allenamenti. Il 21 ottobre prossimo, ospiteranno la prima edizione del Bozen City Trail, una gara podistica organizzata dall'Azienda di Soggiorno e Turismo di Bolzano, in collaborazione con il Comune di Bolzano, l'Ecoistituto Alto Adige e lo Sportclub Neugries.

Partenze e arrivo della corsa di 31 chilometri e 750 metri di dislivello sono in piazza Walther. I partecipanti possono però optare anche per la Bozen City Run di 15 chilometri e 400 metri di dislivello, 'saltando' le passeggiate del Virgolo. A queste due corse competitive si affianca il Bolzano Bozen City Enjoy, una corsa di beneficienza della lunghezza di ca. 5 km, che si articola nel centro storico e sulle passeggiate del Talvera.