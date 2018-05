Camionista muore travolto dal proprio mezzo

(ANSA) - TRENTO, 31 MAG - Un uomo di 54 anni è morto travolto dal proprio camion questa mattina a Vigolo Vattaro. Vano l'intervento dei soccorritori del '118' giunti anche con l'elicottero: l'uomo è deceduto in seguito ai gravi traumi riportati. Accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente sono stati avviati dai carabinieri. Pare che il camionista sia sceso dal mezzo per un controllo che poi si sarebbe mosso schiacciandolo.