Boeri, incertezza per stallo governo

(ANSA) - TRENTO, 31 MAG - "Ciò che rende molto costoso questo stallo è la grandissima incertezza che ci circonda, un conto è fare promesse esagerate in campagna elettorale, un conto è ribadire le stesse promesse senza chiarire come possano essere tradotte in pratica da parte di chi ha la maggioranza per governare". Lo ha detto Tito Boeri all'inaugurazione del Festival dell'Economia di Trento di cui è direttore scientifico, sottolineando che "siccome sono promesse molto impegnative c'è qualche preoccupazione che ci possano essere intenzioni di non rispettare gli impegni che il nostro governo, il settore pubblico ha preso non soltanto nei confronti degli investitori esteri ma dalle famiglie italiane. L'incertezza alla lunga è molto pericolosa".