Weger punta a mercato America Latina

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Rafforzamento in America Latina per il mercato di Weger, azienda altoatesina specializzata in trattamento e condizionamento: con il supporto assicurativo di Sace (gruppo Cdp) nell'ultimo anno ha effettuato 20 operazioni di export in Colombia, Perù, Ecuador, Panama e Costa Rica per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro. Nata nel 1977 a Chienes in Alto Adige, Weger è un'azienda con una forte vocazione internazionale e una presenza consolidata in particolare in Est Europa e in Russia con un core business aziendale nella produzione di condotte di ventilazione e condizionatori. Sace sottolinea come nonostante mantengano profili di rischio rilevanti, i Paesi latinoamericani raggiunti dall'azienda stanno vivendo una ripresa economica favorevole proprio per la domanda di beni di consumo da parte delle classi medie in crescita, e per quella di beni di investimento destinati allo sviluppo di settori strategici.