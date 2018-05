Musica: Comune Trento, pianoforti per passanti in centro

(ANSA) - TRENTO, 30 MAG - Torna nelle vie del centro storico di Trento 'Hai mai suonato un'opera d'arte?, l'iniziativa che vede sette pianoforti verticali e un'arpa a disposizione dei passanti dal 31 maggio al 21 giugno e a Riva del Garda il 17 e 18 giugno.

Lo annuncia il Comune di Trento, spiegando che gli strumenti, messi a disposizione dalla storica ditta 'Armonium Galvan' di Egidio Galvan, sono stati decorati da Matteo Boato, Annalisa Lenzi, Alessandro Darsinos e da studenti dell'istituto d'arte Vittoria di Trento e Depero di Rovereto, diventando così opere artistiche. L'obiettivo è stimolare e diffondere una musicalità attiva e partecipata nelle vie della città, ammiccando a una performance di grandi metropoli europee, stimolando con un'idea semplice la creatività e la collaborazione tra diverse realtà artistiche, imprese locali e istituzioni.

A Trento le postazioni musicali saranno in via del Suffragio (pianoforte e arpa), via Manci, via Belenzani, via Oss Mazzurana, via S. Pietro, via Oriola e via Garibaldi. (ANSA).