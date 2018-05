Musei: a Londra un focus su quello degli Usi e costumi

(ANSA) - TRENTO, 30 MAG - Il fondatore del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, Giuseppe Šebesta (1919-2005), verrà ricordato insieme alla sua opera museografica domenica 3 giugno nell'ambito di un congresso londinese, dal titolo 'Art, materiality & representation', organizzato congiuntamente dal British Museum, dal Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland e dall'Università di Londra, con lo scopo di ridefinire l'attuale stato dell'arte della museografia antropologica e delle sue prospettive.

Si tratta di un'occasione di particolare prestigio per ricordare Šebesta nel cinquantesimo anniversario della fondazione del Museo di San Michele (1968-2018), con la comunicazione 'Per fare l'etnografo, devi saper disegnare! L'eredità di Giuseppe Šebesta e il Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina', che viene presentata congiuntamente da Giovanni Kezich e Antonella Mott, nell'ambito della sezione 'Arte come etnografia / Etnografia come arte', curata da Max Carocci e Stephanie Pratt. (ANSA).