Merkel visita nazionale in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 30 MAG - La cancelliera tedesca Angela Merkel è attesa domenica 3 giugno in Alto Adige, dove visiterà la nazionale di calcio della Germania. I campioni del mondo in carica in questi giorni sono in ritiro premondiale ad Appiano, alle porte di Bolzano.

Sabato 2 giugno i ragazzi di Loew incontreranno per un'amichevole la nazionale austriaca a Klagenfurt, in Carinzia.

Il giorno dopo è invece prevista la visita lampo della cancelliera ad Appiano. Non sono previsti appuntamenti istituzionali, si apprende.