Ingegneria: 'academy' per meccatronici al via a Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 30 MAG - "Imparare facendo" è lo slogan di 'Hypermec Academy', percorso di alta formazione pratica per neoingegneri meccatronici promosso da Hypertec Solution in collaborazione con Trentino Sviluppo. L'iniziativa - inaugurata oggi negli spazi Hypertec di Polo Meccatronica a Rovereto - mira a colmare il gap tra le competenze accademiche maturate dagli ingegneri all'università e le abilità trasversali richieste dalle aziende che cercano nuovi addetti nell'ambito della stampa 3D, dell'elettronica, della metrologia e dell'Ict.

Da qui qui l'idea di avviare un'academy che formi i talenti universitari direttamente sul campo, secondo due diversi modelli: il primo, "Premium", si rivolge alle aziende del comparto meccanico-meccatronico e ha una durata tra i 6 e i 18 mesi; il secondo, "Master", è pensato per gli ingegneri interessati a potenziare la propria formazione con un training intensivo della durata di un mese. Unici nel loro genere in Triveneto, i corsi dell'Hypermec Academy partiranno il prossimo autunno.