Imprese: 100 mln euro in Trentino a sostegno

(ANSA) - TRENTO, 30 MAG - Ci sono nuove risorse per sostenere le imprese trentine e la creazione di lavoro sul territorio: si tratta di un programma che mobilita quasi 100 milioni di euro, dei quali 20 mln di euro messi a disposizione dalla Provincia, di cui beneficeranno circa 300 imprese, attraverso l'utilizzo provinciale del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr). La decisione della Giunta vede industria, artigianato e commercio come i settori maggiormente coinvolti. Tra gli investimenti più valorizzati quelli relativi alle attrezzature produttive e al risparmio energetico.

"E' stata una scelta precisa - spiega il vicepresidente della Provincia e assessore, Alessandro Olivi - quella di utilizzare una parte significativa dei finanziamenti dell'Europa in favore di un programma diffuso di sostegno alle piccole e medie imprese di tutti i settori dell'economia locale che vogliono investire in nuove attrezzature tecnologiche, risparmio energetico, servizi innovativi". (ANSA).