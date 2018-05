Donna dispersa in torrente Valle Aurina

(ANSA) - BOLZANO, 30 MAG - Una turista tedesca risulta dispersa durante un'escursione in kajak nel torrente Aurino, nella Valle Aurina, in Alto Adige. La donna faceva parte di un gruppo e proprio i componenti della comitiva, non vedendola arrivare, hanno lanciato l'allarme intorno alle ore 17.30. Le ricerche, condotte dai sommozzatori e dei vigili del fuoco di Campo Tures, finora non hanno avuto esito positivo. Sono intervenuti anche i carabinieri.