Difensore civico Trentino, 847 fascicoli nel 2017

(ANSA) - TRENTO, 30 MAG - I fascicoli aperti nel 2017 sono stati in tutto 847, di cui 774 riguardano la difesa civica e 76 il mondo dei minori. Sono alcuni dei dati sul 2017 della relazione del difensore civico, Daniela Longo, presentati stamani a Trento, presente il presidente del Consiglio provinciale, Bruno Dorigatti.

I fascicoli chiusi sono stati 898, metà dei quali hanno richiesto approfondimenti e chiarimenti svolti dall'Ufficio senza necessità poi d'intervento presso gli enti pubblici: un importante lavoro di mediazione e informazione non sempre visibile. 596 sono state le pratiche aperte mediante colloquio personale, ha precisato, "perché ho sempre ritenuto fondamentale il contatto diretto con il cittadino in un approccio morbido alla digitalizzazione che tenga conto del divario digitale esistente". Quanto ai tempi di risposta, il 54% dei quesiti sono evasi entro un mese, il 23% entro due mesi.

In materia di trasparenza ha suggerito al legislatore la necessità di un intervento sulla norma per renderla più efficace. (ANSA).