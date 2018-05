Basket: Aquila Trento batte Venezia in gara 3 semifinale

(ANSA) - TRENTO, 30 MAG - "Come qualche volta mi succede, nell'analisi mi viene un po' da dividere il match in due parti.

All'intervallo stavamo difendendo bene soprattutto la linea dei 3 punti, loro però hanno giocato la palla dentro, sia per segnare che per aprire il campo, quindi dovevamo adattarci e migliorare nel contenerli". Così l'allenatore dell'Aquila Basket Trento, Maurizio Buscaglia, dopo la vittoria in gara 3 di semifinale contro Venezia.

"Nel secondo tempo - ha aggiunto - siamo cresciuti sotto questo aspetto, guadagnando equilibrio in campo. Con l'inizio dell'ultimo quarto la situazione è svoltata ulteriormente: ognuno ha messo un mattoncino per costruire questa importante vittoria, siamo riusciti a segnare anche qualche canestro emotivamente importante in momenti chiave della partita, sia costruendoli di squadra che affidandoci agli uno contro uno e al talento dei singoli. Ultimo ma non ultimo voglio ringraziare il pubblico della Group Arena". (ANSA).