Ambiente: A22 fa il punto su BrennerLec, dati interessanti

(ANSA) - TRENTO, 30 MAG - Per il biossido di azoto è stata registrata una diminuzione delle concentrazioni a bordo autostrada a fronte di una riduzione reale della velocità delle auto. Per la gestione del traffico intenso si è avuta conferma che riducendo la velocità è possibile ridurre gli incolonnamenti diminuendo così il tempo di percorrenza. Sono i risultati della prima fase del progetto europeo BrennerLec, presentato stamani nella sede dell'Autobrennero a Trento. Il progetto riguarda l'incidenza della riduzione dinamica, ovvero a sec onda delle esigenze ambientali, della velocità sui flussi di traffico intensi e sulla qualità dell'aria.

Convinto della bontà della partecipazione al progetto si è detto il presidente della società di gestione dell'A22, Luigi Olivieri, mentre l'ad, Walter Pardatscher, ha parlato di "risultati interessanti, seppur non definitivi". Il valore strategico del progetto è stati evidenziato dagli assessori provinciali competenti, Richard Theiner per l'Alto Adige e Mauro Gilmozzi per il Trentino. (ANSA).