Tumori: Giornata senza tabacco, iniziativa Lilt a Trento

(ANSA) - TRENTO, 29 MAG - La Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) celebra anche a Trento la Giornata mondiale senza tabacco indetta dall'Organizzazione mondiale della sanità allo scopo di ricordare che la prevenzione oncologica passa anche dall'evitare il consumo di tabacco, attivo o passivo.

Giovedì 31 maggio presso lo stand in via Oss Mazzurana ang.

via Oriola ci sarà uno stand informativo. Dalle ore 10 alle 12 un dietologo offrirà indicazioni sulle corrette scelte alimentari lungo il percorso di abbandono della sigaretta e consigli per il controllo del peso quando si smette di fumare; dalle ore 17.30 alle 19 con lo psicologo si potrà affrontare il tema della dipendenza da fumo e capire le risorse personali che possono aiutare a smettere. Tra le ore 16 e le 18 i giovani giocatori della Dolomiti Energia Basket Trentino scenderanno in campo per le vie del centro di Trento, per coinvolgere ogni fumatore a cui verrà offerta una mela in cambio dello spegnimento della sigaretta.