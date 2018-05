Paesaggio: Val di Gresta tra candidati registro nazionale

(ANSA) - TRENTO, 29 MAG - C'è anche il sistema agricolo terrazzato della Valle di Gresta, nel Trentino meridionale, tra le candidature per il registro nazionale dei paesaggi rurali storici e potenziali siti Giahs per la Fao che saranno presentati a Bologna dai soci dell'Aiapp (Associazione italiana architettura del paesaggio).

L'associazione promuove il 31 maggio e 1 giugno due giornate dedicate ai 'Paesaggi rurali e marini tradizionali' e la presentazione delle candidature per il programma della Fao Giahs (Globally Important Agricultural. Heritage Systems) per tredici siti italiani. (ANSA).